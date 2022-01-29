На Ставрополье стали чаще болеть «омикроном»

Так по словам пресс-службы ведомства, на базе краевой инфекционной больницы Ставропольского края развёрнуто 180 мест для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Министр здравоохранения Ставрополья говорит, что проводя анализ, можно сделать вывод, что большинство из тех, кто сейчас болеют «омикроном» не были вакцинированы против коронавируса.В этой волне Covid-19 отмечается новая и неприятная тенденция – стали болеть дети. К слову, они стали и главными переносчиками заболевания. К слову, в Ставропольском крае старые типы коронавирусной инфекции не так сильно поражали несовершеннолетних детей.В эту волну стали чаще болеть именно школьники, бывает, что им даже требуется помощь в стационарных условиях медучреждений.Сейчас лечатся от коронавируса 35 детей, с подтвержденным диагнозом. Заболевание переносится в лёгкой или средней форме.Специалисты краевого Минздрава говорят, что у детей, как и взрослого населения, бывают заболевания, которые негативно влияют на течение ковида. В таких случаях юных ставропольчан госпитализируют в больницы.Министр здравоохранения края подтвердил, что в большинстве случаев, выявляется сегодня именно новый штамм коронавируса – омикрон, имеющий массовое распространение, но щадящий режим для заболевших, а именно, большинство переносят заболевание под наблюдением медиков в домашних условиях. Это говорит о том, что коечный фонд региона на данный момент не перегружен.Ранее МедикФорум сообщал, что в столице Северо-Кавказского федерального округа, городе Пятигорске врачей на вызовы будут доставлять на транспорте городской администрации – это вынужденная мера.