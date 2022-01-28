В ещё одном хуторе Ставропольского края сделают новый фельдшерский пункт

– Одним их них стал ФАП в хуторе Всадник Александровского муниципального округа. Первую медицинскую помощь здесь получают 571 жителей хутора, из них 57 детей. По графику в ФАП приезжают врачи-специалисты районной поликлиники из Александровска, – сообщил изданию министр здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников.

В краевом ведомстве поделились информацией, что по программе модернизации первичного звена здравоохранения удастся и в этом году реконструировать, обновлять старые медицинские пункты на селе. Планируется, что в 2022 году на территории края будут капитально отремонтированы 75 поликлиник, участковых медучреждений, амбулаторий медицинской помощи, расположенных в сельской местности края, ФАПов.Зданию, где сейчас располагается медицинский пункт уже более 30 лет, а это значит не что иное, как оно требует ремонта и не просто косметического, а капитального, чтобы в нем жители села могли получать квалифицированную и качественную медицинскую помощь.Специалисты ведомства рассказали, что порядка 11 лет назад в этой медицинской амбулатории обновили окна и сделали косметический ремонт, но со временем он пришёл в негодность, требуется детальное внимание. Сейчас на объекте работают строители. Там планируется полностью заменить коммуникации, кровлю, сделать, что называется, полный и капитальный ремонт.На эти цели уже выделено более 13,7 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. Планируется, что амбулатория сможет принять первых пациентов уже летом этого года.Ранее МедикФорум сообщал , что в столице Северо-Кавказского федерального округа врачей на вызовы будут доставлять на транспорте городской администрации.