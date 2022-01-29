В Ставропольском крае укрепляют систему оказания первичной медпомощи
МедикФорум стало известно, что в регионе в этом году будет продолжена реализация программы по модернизации первичного звена здравоохранения, в рамках которой преображаются медицинские учреждения, сельские амбулатории, строятся новые медицинские пункты. Всё это является приоритетным направлением развития системы здравоохранения края, выполняя поручения, поставленные Губернатором региона.
Благодаря оказываемым мерам государственной поддержки, ремонтируются и строятся медучреждения, закупается транспорт и оборудование для сельских больниц. Не стал исключением и Красногвардейский округ. В этом году, по программе модернизации будет начат ремонт здания Фельдшерско-акушерского пункта в селе Покровское, – рассказал министр здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников.
В селе за эти небольшим медицинским учреждением закреплены 1378 человек, включая порядка 174 юных жителей населенного пункта – детей.
Этот фельдшерско-акушерский пункт капитально не ремонтировался ни разу, а принимает пациентов он, без малого, полвека. Естественно изрядно износилось оно как внутри, так и снаружи. В планах заменить крышу, систему отопления, напольное покрытие и провести внутреннюю отделку, для того, чтобы пребывание в сельском ФАПе стало комфортным и для медработников и для пациентов, желающих получить качественную медицинскую помощь.
В настоящее время на объекте ведутся демонтажные работы.
Помимо этого в Ставропольском крае специалистами Россельхознадзора был выявлен факт реализации в продажу просроченных молочных десертов. Предприниматель из Карачаево-Черкессии продал их в небольшой сельский магазин в Красногвардейском округе региона. В настоящее время на предпринимателя заведено административное дело.
Ранее МедикФорум сообщал, что медицинские работники Ставропольского края готовы к борьбе с «омикроном».
Владимир Колесников
Медицина
министр здравоохранения Ставропольского края
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