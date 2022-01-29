В Ставропольском крае укрепляют систему оказания первичной медпомощи

Благодаря оказываемым мерам государственной поддержки, ремонтируются и строятся медучреждения, закупается транспорт и оборудование для сельских больниц. Не стал исключением и Красногвардейский округ. В этом году, по программе модернизации будет начат ремонт здания Фельдшерско-акушерского пункта в селе Покровское, – рассказал министр здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников.

В селе за эти небольшим медицинским учреждением закреплены 1378 человек, включая порядка 174 юных жителей населенного пункта – детей.Этот фельдшерско-акушерский пункт капитально не ремонтировался ни разу, а принимает пациентов он, без малого, полвека. Естественно изрядно износилось оно как внутри, так и снаружи. В планах заменить крышу, систему отопления, напольное покрытие и провести внутреннюю отделку, для того, чтобы пребывание в сельском ФАПе стало комфортным и для медработников и для пациентов, желающих получить качественную медицинскую помощь.В настоящее время на объекте ведутся демонтажные работы.Помимо этого в Ставропольском крае специалистами Россельхознадзора был выявлен факт реализации в продажу просроченных молочных десертов. Предприниматель из Карачаево-Черкессии продал их в небольшой сельский магазин в Красногвардейском округе региона. В настоящее время на предпринимателя заведено административное дело.Ранее МедикФорум сообщал , что медицинские работники Ставропольского края готовы к борьбе с «омикроном».