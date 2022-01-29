Беременным ставропольчанкам рекомендуют сделать прививку против ковида

– Сейчас в стационаре находится 86 таких пациенток с COVID-19. При этом персонал учреждения продолжает принимать роды и оказывать акушерскую помощь. Медики отмечают, что большая часть младенцев появляется на свет без коронавируса, даже в том случае, если их матери заразились во время беременности. При этом есть большая вероятность заражения ребенка, если его не отделить от мамы на время ее лечения, – отметил министр здравоохранения региона Владимир Колесников.

В пресс-службе краевого министерства здравоохранении, советуют беременным женщинам пройти вакцинацию против Covid-19. на этой неделе возросшее число заболевших стало основанием для перепрофилирования родильного отделения горбольницы скорой медпомощи Ставрополя в госпиталь, где будет оказывать помощь пациенткам, столкнувшимся с ковидом.Медики медицинского учреждения говорят, что после появления на свет, у ребёнка берут ПЦР-тест на коронавирус, который определяет или отрицает наличие у него вышеуказанного заболевания и (или его новых штаммов). в случае, когда тест показывает отрицательное значение – по показаниям ребенка, совместно с мамой выписывают домой, в противном случае, мать может согласиться и подождать, пока её новорождённого пролечат от коронавируса.Зачастую, у женщин при беременности либо отрицают коронавирус, либо выявляют на ранних стадиях. Это связано с более частыми посещениями профильных врачей.Ранее МедикФорум сообщал , что в Ставропольском крае стали чаще болеть «омикроном».