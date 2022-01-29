Региональный сосудистый центр на Ставрополье отпраздновал второй День рождения

– Мы проводим уникальные операции, которые никто никогда не делал на Кавказских минеральных водах - баллонная ангиопластика и стентирование периферических артерий, коронарография и стентирование коронарных артерий любой сложности, артериальная реконструкция – аорто-бедренное, бедренно-подколенное шунтирование, бедренно-берцовые дистальные реконструкции, эндартерэктомия, протезирование, пластика артерий, артериальная реконструкция, маммаро- и аортокоронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения и на работающем сердце, - отметил главный врач главный врач ГБУЗ СК «ГКБ» Пятигорска Роман Лифенко.

В медучреждении, которое оборудовано современным и высокотехнологичным оборудованием оказывают помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Несмотря на то, что было оно открыто сравнительно недавно, квалифицированные врачи помогли порядка десяти тысячам человек. Это и консультационная помощь и медикаментозное лечение, и оперативные вмешательства. В стенах этого центра спасенные здоровье и жизни людей округа.Эти два года работы пришлись еще и на пандемию новой коронавирусной инфекции, но врачи не прекращали спасать жизни людей, бывало и такое, что сидели вместе с пациентами на карантине, так как оказывали и помощь людям с коронавирусом. Не секрет, что эта инфекция наносит существенный удар на сердечно-сосудистую систему человека.Роман Александрович рассказал, что коллектив в медицинском учреждении – это команда профессионалов, которые ставят перед собой в работе важную цель – спасти жизнь человека, вылечить его. Порой бывают операции, когда счёт идёт буквально на минуты, ошибок в работе быть не должно, ведь на кону человеческие жизни!Ранее МедикФорум сообщал , что ставропольские медики готовы к борьбе с «омикроном».