Порядка 75 млн рублей дополнительно будет выделено Ставропольскому краю на закупку лекарств для пациентов с Covid-19

– Ставрополье получит из федерального бюджета 74,6 млн рублей. Кроме того, край регулярно получает соответствующие средства из региональной казны, – сказал министр здравоохранения региона Владимир Колесников.

Соответствующее постановление уже подписано председателем Правительства Российской Федерации. Известно, что частично денежные средства будут направлены на закупку лекарств, не зарегистрированных на территории нашей страны, они пойдут для пациентов, находящихся на лечении непосредственно в больницах, ковид-госпиталях, остальная сумма будет направлена на дополнительную закупку препаратами для болеющих, которые проходят лечение на дому. В доставке лекарств активное участие принимают местные волонтёры.В краевом ведомстве поделились, что в этом году по поручению главы Ставрополья на эти цели было направлено более 227 млн рублей, в скором времени препараты, необходимые для лечения от коронавирусной инфекции, поступят в медучреждения.За время пандемии бесплатные лекарства для лечения от Covid-19 получили более 130 тыс. жителей Ставропольского края.Помимо этого по состоянию на 25 января в крае сделали прививки против коронавирусной инфекции более 1,2 млн человек. Есть и те, кто уже сделал ревакцинацию, так как после прививки уже прошло полгода. В медицинских учреждениях и прививочных пунктах недостатка вакцин нет, все дозы препаратов хранятся и перевозятся при специальных условиях.Ранее МедикФорум сообщал , что региональный сосудистый центр на Ставрополье отпраздновал второй День рождения.