Ученые выяснили, как грибы влияют на риск развития депрессии

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Шампиньоны

Научные деятели Пенсильванского университета, определили, как употребление грибов влияет на психическое здоровье.

В ходе работы, ученые анализировали данные более 24 тысяч взрослого населения США за 11 лет. В поле зрение исследователей были включены данные о питании и психическом состоянии сограждан.

Как оказалась, среди любителей обычных шампиньонов и некоторых других съедобных видов, риск развития депрессии ниже тех, кто не употребляет в пищу грибы.

Пока ученым не удалось точно определить, какие именно вещества в составе продукта оказывают содействие в борьбе с тревогой и унынием. Однако, уже известно, что положительный эффект на организм человека оказывает L-эрготионеин - мощный антиоксидант, защищающий клетки организма.

Пенсильванский университет

Медицина

Частный исследовательский университет США

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