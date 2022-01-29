Ученые выяснили, как грибы влияют на риск развития депрессии

В ходе работы, ученые анализировали данные более 24 тысяч взрослого населения США за 11 лет. В поле зрение исследователей были включены данные о питании и психическом состоянии сограждан.Как оказалась, среди любителей обычных шампиньонов и некоторых других съедобных видов, риск развития депрессии ниже тех, кто не употребляет в пищу грибы.Пока ученым не удалось точно определить, какие именно вещества в составе продукта оказывают содействие в борьбе с тревогой и унынием. Однако, уже известно, что положительный эффект на организм человека оказывает L-эрготионеин - мощный антиоксидант, защищающий клетки организма.