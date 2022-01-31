В Москву возвращаются морозы
В начале февраля затянувшиеся в столичном регионе снегопады сойдут на нет, и к нам вновь придут морозы. Такое предположение сделал известный метеролог Евгений Тишковец.
В своей странице в Instagram Тишковец заметил, что уже к середине следующей недели снегопады в столичном регионе станут чисто символическими, и в Москву придёт антициклон. И если в среду температура будет от -3 до -8С, то затем она начнет постепенно понижаться, так что уже к выходным сможет достичь – 15С ночью и – 10С днём. Естественно, что в некоторых регионах Подмосковья стрелки термометра могут опуститься ещё ниже.
К счастью, эти холода в начале февраля будут непродолжительными, и буквально через день-два москвичам снова станет комфортно на улицах города. Вполне возможно, что московский регион встретит первой за эту зиму полноценное потепление. Отметим, что все последние дни над Москвой и окрестностями бушует циклон под романтическим именем «Надя», благодаря которому на москвичей обрушилось уже 25% месячной нормы осадков. Таких сильных снегопадов жители города не вспоминают очень давно.
Снегопады вызывают множество проблем на дорогах, коммунальные службы не успевают избавляться от такого количества снега, напряженная ситуация складывается в Подмосковье и в некоторых других регионах. Сейчас власти мобилизовали все возможные силы на борьбу со снегом, техника работает в круглосуточном режиме. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Евгений Тишковец
Медицина
ведущий сотрудник центра погоды «Фобос»
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