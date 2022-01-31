В Москве готовят новые койки для детей с коронавирусом
Количество мест в больницах для детей, страдающих от коронавируса, увеличат до 1 300. Такую информацию сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Штамм Омикрон вызвал новую волну заболеваемости во всём мире, включая и нашу страну. Здесь подъём заболеваемости отмечался с некоторым запозданием, по сравнению с Западной Европой, где уже намечается некоторый спад. Но жертвами Омикрона теперь все чаще оказываются дети и подростки, и специально для этих пациентов скорректируют свободный коечный фонд.
Хотя в подавляющем большинстве случаев дети и подростки переносят COVID-19 без симптомов или в лёгкой форме, иногда им требуется госпитализация. Особенно это касается детей, которые уже имеют какие-то хронические недуги или заболевания, находящиеся в активной форме. К примеру, если ребёнок проходит лечение от опухоли или страдает от тяжелого диабета (астмы), то появление в его организме коронавируса может серьёзно подорвать силы. И ему потребуется госпитализация.
Сейчас в Москве насчитывается уже 1 300 коек для детей и подростков, и в ближайшие дни ещё два федеральных стационара в столице станут госпитализировать детей с коронавирусом. Хочется верить, что использовать все свободные мощности столичному здравоохранению не придётся. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Анастасия Ракова
Медицина
вице-мэр Москвы по социальному развитию
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