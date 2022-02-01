Главная особенность пятой волны в России
Нашу страну накрывает пятая по счёту волна коронавируса, вызывающая рекордную по объёму заболеваемость. И сейчас чуть ли не главными её жертвами являются дети.
До последнего времени коронавирус щадил самых маленьких пациентов, которые переносили его без симптомов или в лёгкой форме. Но теперь этот патоген всё чаще выявляют у детей, и некоторым из них требуется госпитализация. Например, в Москве количество коек для детей с коронавирусом увеличено до 1 300. Аналогичная ситуация развивается и в Санкт-Петербурге.
Губернатор Северной Пальмиры Александр Беглов заявил, что количество заболевших детей растёт, и уже около 26 000 маленьких жителей Питера имеют подтверждённый ковид. Омикрон-штамм вызывает более быстрое течение коронавируса, но, к счастью, гораздо реже провоцирует тяжелую пневмонию. Об этом поведал главный врач больницы №40 в посёлке Коммунарка Денис Проценко.
Он подчеркнул, что сейчас в Москве по подтвержденным тестам заражается по 25 000 человек в сутки. Хорошая новость заключается в том, что патоген реже вредит лёгочной ткани и провоцирует тяжелые формы. Проценко отметил, что коронавирус вызывает повышение температуры, но лишь на два-три дня. Однако особенно он угрожает лицам из групп риска, то есть гражданам старше 60 лет, жертвам ожирения, диабета и тому подобных состояний. Несмотря на мощный рост заболеваемости, такого же роста госпитализаций нет. Однако растёт нагрузка на амбулаторное звено, то есть врачей в поликлиниках. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Денис Проценко
Медицина
Главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40», кандидат медицинских наук. Герой Труда Российской Федерации.
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