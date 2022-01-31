Кремль опечален смертностью россиян от коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти прекрасно знают о катастрофической смертности россиян, связанной с коронавирусом. Но она объясняется упорным нежеланием наших граждан вакцинироваться и верой в собственное бессмертие.
Весьма печальными назвал Дмитрий Песков данные о дополнительной естественной убыли россиян за 2021 год. Всего в результате коронавируса наша страна может потерять до одного миллиона человек. Это и нынешнее 331 349 умерших по версии оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, и еще сотни тысяч россиян, которые умерли сверх ожидаемого порога, по данным Росстата. Это так называемая избыточная смертность.
Уже сейчас за весь период коронавируса избыточная смертность приближается к одному миллиону человек за два года. Если исключить отсюда 331 тысячу жертв коронавируса, то остается ещё почти 670 000 человек. Эксперты из многих стран мира подчеркивали, что почти 90% жертв избыточной смертности в период пандемии - это всё равно жертвы коронавируса. А значит, подлинный размах демографических потерь России можно назвать колоссальным.
Песков подчеркнул, что россияне не хотят вакцинироваться, хотя для этого предоставлены все возможности. Работают центры вакцинации, не существует проблем и со свободными койками в больницах. Медицина трудится «в состоянии полной мобилизации», как отметил глава пресс-службы российского президента. Он также заявил, что никакого всеобщего локдауна в России вводить не планируют. При этом в большинстве регионов наблюдается значительный рост количества заболевших. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Дмитрий Песков
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Пресс-секретарь президента РФ
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