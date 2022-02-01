Полугодовалых малышей начнут прививать уже в конце февраля
Первая вакцина от коронавируса, одобренная для использования среди детей в возрасте от 6-ти месяцев, может появиться в США уже в конце февраля. В настоящее время регуляторы призывают компанию Pfizer подать заявку на ускоренную регистрацию этого препарата.
Америка переживает беспрецедентный всплеск заболеваемости коронавирусом, вызванный штаммом Омикрон. Сейчас он провоцируется, в том числе, и за счёт детей, которые очень активно заражаются этим патогеном. Именно поэтому во многих странах мира, включая и Россию, ускоренно разрабатываются и испытываются прививки от коронавируса для самых маленьких пациентов, начиная с возраста от шести месяцев, когда материнские антитела уже перестают защищать маленький организм от инфекций и вирусов.
И вот американские регуляторы призвали фармацевтический гигант Pfizer подать заявку на ускоренное одобрение двухкомпонентной вакцины против COVID-19 для детей из самой младшей возрастной группы. Об этом заявил информированный источник изданию Washington Post в понедельник. Власти собираются одобрить этот укол не позднее конца нынешнего месяца, как утверждает источник. Регуляторы также ожидают информации по эффективности трехкомпонентного курса, который может оказаться ещё более полезным для детей. Вполне возможно, что запрос на ускоренное одобрение этой вакцины от Pfizer поступит уже сегодня.
Если это одобрение состоится, то Америка станет одной из первых стран в мире, где будут вакцинировать шестимесячных детей. Предварительная информация от Pfizer показывает, что данная вакцина, которая составляет по своей композиции приблизительно одну десятую действующих веществ взрослого препарата, безопасна и обеспечивает иммунную реакцию. Точно также и российский препарат для самых маленьких детей «Спутник» в 10 раз по концентрации действующих веществ уступает взрослой вакцине «Спутник V». (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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американская транснациональная фармацевтическая компания, крупнейшая в мире
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