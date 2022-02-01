Борьба с тромбами поможет защититься от постковидного синдрома
Вполне возможно, что удаление крошечных кровяных сгустков из сосудов избавит от постковидного синдрома. Такое мнение высказал опытный лечащий врач, сам в течение более года страдавший от этого неприятного расстройства.
На момент начала пандемии специалист по лечению болезней легких из Великобритании доктор Асад Хан (Asad Khan) был на переднем рубеже борьбы с COVID-19. К сожалению, он не смог уберечь самого себя, что было вызвано недостаточно качественными защитными материалами, которыми он пользовался. Доктор Хан заболел коронавирусом, а после того, как COVID-19 из его крови исчез, медик столкнулся с одним из наиболее тяжелых клинических проявлений так называемого постковидного синдрома. В течение почти года врач мучился от усталости, почти постоянно спал и страдал от лихорадки. Потребовался очень долгий период для восстановления.
У 46-летнего специалиста развился постуральный ортостатический синдром тахикардии - состояние, при котором артериальное давление резко снижается после того, как человек встаёт с кресла или с дивана. Это также отрицательно влияло и на его память. К августу 2021 года доктор Хан оставался прикованным к постели. Увы, его пример совсем не уникален, существуют миллионы других жертв постковидного синдрома, которым экстренно требуется помощь.
Один из видов этой помощи доктор Хан испытал на себе. Существует предположение о том, что тяжесть данного синдрома связана со способностью вируса формировать кровяные сгустки. Учёные из Имперского колледжа Лондона, где исследуют постковидный синдром, совместно с другими клиниками изучали роль тромбообразования в качестве фактора риска. Они воспользовались методикой под названием аферез, которая удаляет жир из крови больных с вероятностью тромбоза. Через исследования прошли десятки жертв долгого ковида, включая и доктора Хана. В больницу он прибыл на инвалидной коляске, уже скоро его подключили к машине, и через некоторое время несчастный пациент восстановился. Аферез совершил настоящее чудо, но требуются еще довольно объёмные исследования, которые подтвердят, что он может работать с большим количеством пациентов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Асад Хан
Медицина
врач, специалист по болезням легких из Лондона
Оставить комментарий