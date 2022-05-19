Вакцинация после заражения снижает симптомы постковидного синдрома
Если вы хотите обезопасить себя от постковидного синдрома, сделайте прививки вскоре после заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные нового исследования.
Значительно меньшее количество пациентов с COVID-19 жаловались на затяжные симптомы инфекции после получения вакцин. К такому выводу пришли исследователи из Кембриджского университета. А значит, прививки могут быть одним из методов профилактики постковидного синдрома, с которым сталкиваются миллионы людей в разных странах мира.
Первый укол вакцины после заражения был связан с уменьшением вероятности развития постковидного синдрома на 13%, а второй снижал вероятность еще на 9%. В течение 7 месяцев 2021 года исследователи регулярно посещали дома более 28 000 человек для того, чтобы узнать, сталкиваются ли они с симптомами постковидного синдрома после заражения.
Нынешнее результаты исследования предполагают, что прививка от ковида после перенесенного заболевания может быть одним из инструментов профилактики и лечения постковидного синдрома. Впрочем, исследование было наблюдательным, оно не показало наличия причины и следствия. Вполне возможно, что вакцинация не предотвращает некоторые случаи постковидного синдрома, но снижает их тяжесть. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Кембриджский университет
Медицина
университет Великобритании, один из старейших (второй после Оксфордского) и крупнейших в стране, четвёртый старейший в мире
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