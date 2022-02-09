Детище Омикрона постепенно захватывает Америку
Более заразный подвариант штамма Омикрон теперь выявляется в 4% случаев заражения коронавирусом. Об этом заявили эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний.
Американские учёные из CDC теперь включают заболеваемость подвариантом штамма Омикрон ВА.2 в свои официальные отчёты. Пока этот более заразный штамм не добился существенных успехов в борьбе со своим прародителем, как это ожидалось многими. По данным на вчерашний день подвариант Омикрона является виновником не более 4% всех заражений ковидом. В предыдущие две недели ВА.2 увеличил количество зараженных с 0,5% до 1,2% от общего числа обладателей положительных тестов
Информация показывает, что в отличие от европейских стран вроде Великобритании и Дании, взрывного роста распространяемости ВА.2 в США нет. Пока нет и последовавшего за ним такого взрывного количество заболевших, как это наблюдается в некоторых странах Европы. Недавно ВА.2 проник и на территорию России.
ВА.2 называют подобием технологии «Стелс» или истребителем-невидимкой, поскольку его довольно нелегко отслеживать. Однако многие эксперты уверяют, что ему создали более грозную репутацию, чем он заслуживает. В отличие от ВА.1 или оригинального штамма Омикрон, у его подварианта не хватает некоторых индикаторов, которые позволяли бы его быстро выявлять. К сожалению, некоторая неуловимость штамма и приводит к тому, что многие люди считают его прототипом «Стелс», и хотя внешне это звучит пугающе, ВА.2 вовсе не обладает настолько же разрушительной силой. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
CDC
Медицина
Федеральное агентство министерства здравоохранения США, созданное в 1946 году и расположенное в Druid Hills рядом с кампусом Университета Эмори
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