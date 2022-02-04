Лысенко был прав, а Дарвин ошибался
Трофима Лысенко когда-то клеймили за его утверждения о том, что растения и живые организмы могут быстро эволюционировать под воздействием внешней среды. И вот теперь исследователи доказали, что это возможно.
Когда-то Трофим Лысенко, печально знаменитый советский биолог и агроном, продвигал теорию о том, что можно выращивать более крупных кур или свиней, если воздействовать на них еще на стадии внутриутробного развития различными внешними факторами вроде температуры, света и тому подобного. Уже тогда это предположение, официально поддерживаемое советской властью, высмеивалось коллегами учёного из разных стран мира, а когда Лысенко впал в немилость, в Советском Союзе восторжествовали основы генетики, исключающие неслучайные наследственные мутации под воздействием внешней среды. И вот теперь исследователи проследили за мутациями в геноме, которые возникают в результате борьбы с малярией.
Они отслеживали эти мутации среди населения в Африке и Европе. Оказалось, что данные генетические изменения значительно более превалируют именно в Африке. Также там происходит эволюция с гораздо большей скоростью, чем этого можно ожидать у отдельных людей или у целых групп. Это значит, что существуют вовсе не случайные мутации, а являющиеся ответом на внешние факторы, и в данном случае для борьбы с малярией.
Исследователи из Университета Хайфы в Израиле выдвинули гипотезу о том, что эволюция происходит под давлением двух источников информации - внешнего или естественного отбора и внутреннего, который аккумулируется в геноме посредством нескольких поколений и воздействует на источник самих мутаций. Новое исследование, проведенное на территории Ганы, является первым доказательством неслучайных мутаций человеческих генов. А это подвергает сомнению ключевую концепцию теории эволюции Дарвина, демонстрируя, что длительные прямые мутации в ответ на внешние факторы возможны, а сами мутации вовсе не являются случайным феноменом. Следовательно, Лысенко был в чём-то прав. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Хайфы
Медицина
это университет, расположенный на горе Кармель в Хайфе, Израиль. Основанный в 1963 году, Хайфский университет получил полную академическую аккредитацию в 1972 году.
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