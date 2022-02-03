Окситоцин вызывает у людей сексуальную зависимость
Представители сильного пола, страдающие от сексуальной зависимости, имеют повышенный уровень гормона окситоцина. К такому выводу пришли ученые из Университета Кипра в городе Никосия.
Приблизительно 10% мужчин имеют сексуальную зависимость. Достаточно назвать таких её жертв среди звезд, как актер Майкл Дуглас или знаменитый гольфист Тайгер Вудс. Но многие отказываются верить в то, что это реально какое-то патологическое состояние или расстройство. Тем не менее новое исследование ученых из Кипра показывает, что сексуальная зависимость существует и вызывается повышенным уровнем гормона любви окситоцина.
Жертвы сексуальной зависимости среди представителей сильного пола имеют больший объём окситоцина в крови, чем те, кто этой зависимости не имеет. Окситоцин помогает устанавливать эмоциональные связи, он активизирует чувственную сторону человека, под его воздействием хочется обниматься и целоваться. Мужчин он побуждает к сексу, а у женщин повышенный уровень гормона окситоцина после беременности вырабатывает любовь и привязанность к ребёнку. Также существует теория о том, что представители обоего пола благодаря воздействию окситоцина испытывают больше удовольствий от занятий сексом.
Авторы исследования полагают, что их работа может привести к применению лекарств, блокирующих выработку окситоцина, у лиц с гиперсексуальным расстройством. В науке его называют расстройством компульсивного сексуального поведения, которое толкает достаточно добропорядочных мужчин к разного рода авантюрным любовным приключениям с женщинами. Иногда это разрушает крепкие семьи и приносит немалые страдания всем их членам. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Кипра
Медицина
самый престижный из шести университетов Республики Кипр. Университет расположен в столице Республики Кипр Никосии
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