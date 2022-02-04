Вакцины помогут прервать цепочку распространения коронавируса
Бывший научный советник британского правительства полагает, что людям экстренно необходимы вакцины для прерывания цепочки распространения коронавируса. Это поможет по-настоящему разорвать замкнутый круг пандемии.
Бывший консультант британского правительства Джереми Фаррар (Jeremy Farrar) заявил, что сегодня миру требуются вакцины, которые эффективно приостановят цепочку распространения коронавируса. Только таким образом можно по-настоящему покончить с пандемией. Ныне применяющиеся прививки можно поблагодарить за их способность намного сокращать количество госпитализаций и смертей от коронавируса. Но они не могут стать долговременным решением данной проблемы, поскольку эти вакцины ослабевают и гораздо хуже справляются с предотвращением заражений после появления всё новых вариантов.
В этой связи Фаррар призвал к большему объёму исследований для разработки новых вакцин, способных обеспечить практически стопроцентный иммунитет вроде тех, что сегодня используются против кори, краснухи и оспы. Этот эксперт довольно драматично покинул ряды научно-консультативной группы SAGE при британском правительстве в прошлом году, когда там возник жаркий спор в связи с предстоящей отменой масочного режима.
Производители вакцин уже работают над препаратами, нацеливающимися на множество вариантов COVID-19. Речь идёт об универсальной прививке, способной защищать человека от ковида наряду с другими сезонными коронавирусами. К сожалению, нет никакой гарантии, что все эти препараты когда-нибудь дойдут до стадии производства, и уж тем более действительно помогут остановить цепочку передачи инфекций от человека к человеку. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Джереми Фаррар
Медицина
Британский медицинский исследователь и директор Wellcome Trust с 2013 года
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