Любовь к природе является наследственной
Исследование с близнецами показало, что любовь к природе передаётся вместе с генами. Такой вывод сделали учёные из Национального университета Сингапура.
Воспользовавшись огромным реестром близнецов, исследователи опросили 1 153 пары о там, как они относятся к природе. В ходе опроса близнецов просили оценить свои контакты с природой, определить желание чаще бывать за городом, посещать те или иные зелёные зоны, включая городские скверы и парки. Оказалось, что однояйцевые близнецы, разделяющие между собой практически 100% общих генов, крайне похоже относились к природе, включая и частоту посещений зелёных зон, по сравнению с разнояйцевыми близнецами, делящими лишь 50% генов.
По данным учёных, наследственность определяла приблизительно 46% отношений близнецов к природе и 34% их отношений к частоте посещений зелёных пространств. Таким образом влияние генетики было заметным, но не подавляющим. К другим причинам формирования этого отношения можно отнести внешние факторы. К примеру тот факт, что жители миллионников реже дышат чистым воздухом, так как им сложнее выбираться куда-то в парки или скверы.
А это подчёркивает важность того, чтобы подобная доступность была у каждого горожанина, вне зависимости от того, в каком густонаселенном мегаполисе он живёт. Кроме того, исследование показало, что влияние наследственности на формирование подобных вкусов ослабевает с возрастом. Науке известно, что времяпрепровождение в зелёных зонах укрепляет психику, хотя люди по-своему воспринимают природу. Получено первое свидетельство генетической определяющей предрасположенности к природе и склонностей к посещению зеленых зон. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Национальный университет Сингапура
Медицина
крупнейший университет в стране как по количеству студентов, так и программ обучения. Он является старейшим университетом Сингапура.
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