Каким будет коронавирус после Омикрона
Известный российский вирусолог Пётр Чумаков полагает, что эволюция коронавируса продолжится и после штамма Омикрон. Он станет еще более инфекционным, но менее тяжёлым.
Штамм Омикрон представляет собой на сегодняшний день самую мощную мутацию коронавируса. Если обладатели Дельта-штамма могли заражать до трех-четырех человек вокруг себя, то при наличии в организме штамма Омикрон можно заразить до 100 человек вокруг. Именно поэтому сейчас во многих странах мира фиксируются такие мощнейшее скачки заболеваемости, но официальные цифры всё равно намного ниже реальных. Есть мнение о том, что в течение нескольких месяцев коронавирусом переболеет уже всё человечество, за исключением, вероятно, Китая, который по-прежнему очень уверенно держит оборону.
Но что же ожидает нас после штамма Омикрон? Как полагает учёный Пётр Чумаков эволюция коронавируса продолжится. Сейчас Омикрон расправляется с иммунитетом детей, хотя раньше за коронавирусом этого не замечалось, и подобное говорит о его высокой приспособленности. Следующая мутация станет еще заразнее, но это не значит, что смертность вырастет. Вызываемые коронавирусом симптомы будут более слабыми, и ковид станет провоцировать у нас что-то вроде простуды.
Когда же человечество окончательно переболеет всеми видами ковида, то таких волн заболеваемости он вызывать уже не будет, и мы перестанем обращать на него внимание так, как сейчас не слишком серьёзно относимся к гриппу. И это несмотря на тот факт, что эпидемии гриппа каждый год уносят по 600 000 человеческих жизней. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Петр Чумаков
Медицина
вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией Института молекулярной биологии РАН имени Энгельгардта
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