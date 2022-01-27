Вирусолог Чумаков предсказал спад заболеваемости в России
Известный специалист в области вирусологии Пётр Чумаков считает, что спад заболеваемости коронавирусом в нашей стране произойдёт уже в ближайшее время. Пока же Омикрон уже стал доминирующим на территории почти всей страны.
По оценкам властей России, теперь на Дельта-штамм приходится менее 50% всех случаев заражений ковидом. Хотя Омикрон распространяется неравномерно, и в некоторых регионах вроде Новосибирской области отмечены лишь единичные случаи заражения, он известен довольно стремительным натиском и взрывной заболеваемостью. Но она же способна и довольно быстро пойти на спад, как показывают примеры ЮАР или Великобритании.
С этим согласен и Пётр Чумаков, который анализирует статистику по США и Европе. Учёный полагает, что уже в десятых числах февраля в России наметится спад заболеваемости коронавирусом. Вполне возможно, что Омикрон охватит последние миллионы россиян, которые не переболели коронавирусом в течение последних двух лет и не пожелали вакцинироваться. К сожалению, для некоторых из них эта встреча может оказаться летальной, даже если учитывать мягкую природу штамма.
Значительное количество россиян сейчас переносят коронавирус без симптомов. Особенно это касается тех, кто прошёл через вакцинацию и ревакцинацию. Чумаков полагает, что реальные цифры заболеваемости в нашей стране во много раз выше, но значительное количество людей просто не ощущают себя больными, а потому не делают тестов. Для того, чтобы понять, каков реальный процент заболевших, нужно протестировать выборочно от 50 до 100 тысяч россиян и выяснить, какой процент тестов окажется положительным. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Петр Чумаков
Медицина
советский и российский молекулярный биолог, специалист в области молекулярной биологии рака, член-корреспондент РАН
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