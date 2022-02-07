Детям сложнее различать лица под масками
Для детей бывает гораздо более сложно распознавать лица, скрытые медицинскими масками, чем для взрослых. А это может повлиять на способность заводить друзей, как полагают британские исследователи из Университета Йорка.
Масочный режим может остаться с нами на протяжении нескольких лет, а значит, он окажется новой реальностью для целого поколения детей. Им обязательно нужно развивать в себе навык заведения друзей, но новое исследование показало, что этот процесс из-за масок существенно затрудняется. Дети с гораздо меньшим эффектом различают лица под масками, и хуже заводят друзей. В частности, эксперименты показали, что эта способность ухудшается на 20% при наличии масок на лице. У взрослых это ухудшение составляет только 15%.
Лицо собеседника или партнера по играм крайне важно ребёнку для того, чтобы вступать в различные социальные связи, причём не только с ровесниками, но и со взрослыми, включая учителей. Если эти связи не формируются, то могут быть нарушены очень важные отношения. И возникнет такая ситуация, которая наблюдается у детей с расстройствами аутистического спектра, которые не могут смотреть в глаза и лицо собеседникам, так как считают это занятие неприятным. В результате, такие дети почти не имеют друзей, не понимают эмоций других людей и находятся в своей скорлупе, что негативно отражается на их качестве жизни.
Предыдущие исследования уже приходили к выводу о том, что ношение масок может нарушить процесс распознавания лиц у взрослых. И вот теперь аналогичное исследование провели и среди детей. Информация о лице определяет различное отношение к человеку, по лицу мы распознаём пол, возраст, расшифровываем его настроение и даже намерения. А это крайне важно для нормальных социальных связей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Йорка
Медицина
один из немногих вузов Великобритании, состоящий из колледжей, благодаря чему студенты могут участвовать во многих социальных и спортивных мероприятиях на уровне колледжа
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