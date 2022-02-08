Заболеваемость в Подмосковье стабилизировалась
По мнению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, заболеваемость в этом регионе вышла на плато. Резкого роста не наблюдается, но пока нет и такого же резкого снижения количества заболевших.
Приблизительно 130 000 жителей Подмосковья каждый день обращаются за медицинской помощью в связи с появлением симптомов коронавирусной инфекции. Эта цифра постоянна, а значит, можно говорить о выходе на плато. Сейчас в Подмосковье за сутки регистрируют от 10 до 13 тысяч новых пациентов, хотя их подлинное число намного выше. Просто дело в том, что Омикрон вызывает умеренную версию коронавируса, и у некоторых она протекает без симптомов, а у кого-то с выраженными признаками простуды, так как человек не знает о наличии у себя коварного патогена.
Не так давно эксперты Всемирной организации здравоохранения призвали людей с признаками простудных заболеваний автоматически считать, что у них именно коронавирус. А значит, им необходимо пройти через тест и самоизолироваться до тех пор, пока чётко не будет доказано, что это не COVID-19. Если же заражение коронавирусом будет подтверждено, то таким людям следует оставаться дома вплоть до полного исчезновения симптомов и до получения отрицательного теста, чтобы не передавать патоген дальше по цепочке.
В России жертвами коронавируса стали более 336 000 человек, в нашей стране выявлено свыше 13 млн заражений, но эта цифра опять-таки не отражает миллионов тех, кто по каким-то причинам тестов не делал. Ранее в Роспотребнадзоре отметили тенденцию к нормализации заболеваемости коронавирусом и предпосылки к выходу на плато, что связано с формированием первых зачаточных признаков популяционного иммунитета. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Андрей Воробьев
Медицина
губернатор Подмосковья
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