Штамм Омикрон полностью господствует в московском регионе
На долю штамма Омикрон приходится уже до 95% всех заражений коронавирусом в московском регионе. Об этом заявил академик Александр Гинцбург.
По мнению руководителя Центра имени Гамалеи, до 90-95% всех заражений коронавирусной инфекцией в Москве приходится на долю штамма Омикрон. Такова статистика по заболеваемости, основанная на экспресс-тестах на ковид. Эксперты и ранее предсказывали такую ситуацию, поскольку у Омикрона имеются все предпосылки для того, чтобы быстро выдавить всех своих конкурентов, то есть предыдущие версии коронавируса. Это связано с гораздо большим количеством мутаций штамма, которые позволяют ему заражать значительное число людей.
Так, если носитель прежнего Дельта-штамма мог заражать вокруг себя, в среднем, до двух-трех человек, то Омикрон-штамм увеличил эту цифру до 100 человек. Именно этим объясняются беспрецедентные скачки заболеваемости во многих странах мира, включая и недавние рекорды в США, где в сутки регистрировалось по одному миллиону заболевших. С такой скоростью Омикрон быстро пронесётся по всему земному шару, и вряд ли останутся люди, которые с ним не столкнутся. Пока последним бастионом на пути коронавируса остаётся Китай, где количество заболевших измеряется на уровне 100 человек в день, даже несмотря на проведение там Олимпийских игр.
К счастью, Омикрон является не только более заразным, но и намного менее летальным, как показывает статистика. Чаще всего он вызывает умеренные симптомы у своих жертв, и этим объясняется тот факт, что смертность в России сейчас в два раза ниже чем на пике волны, вызванной Дельта-штаммом, хотя в тот период заражалось в несколько раз меньше человек каждый день. Хочется верить, что этот показатель будет снижаться и дальше, а российские врачи, наконец, получат в свое распоряжение лекарства с доказанным медицинским эффектом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Александр Гинцбург
Медицина
директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи
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