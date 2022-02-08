Одобрено новое лечение рака матки
У пациентов с опухолями матки, которые не отвечают на химиотерапию, теперь появилась новая надежда. Одобрено первое новое средство лечения за последние 30 лет.
Тысячи россиянок с агрессивной опухолью матки могут получить пользу от первого нового лечения за последние 30 лет, которое уже получило одобрение в Великобритании. Речь идёт о пациентах с запущенной опухолью эндометрия или оболочки матки, которые не реагируют на химиотерапию. Оказалось, что иммунотерапевтический препарат достарлимаб (Dostarlimab) является довольно эффективным в данном случае. Это лекарство стимулирует иммунную систему на уничтожение раковых клеток.
Ожидается, что его предложат женщинам, у которых опухоли имеют специфическое изменения в ДНК. На их долю приходится каждый четвертый случай рака матки. В одной только Великобритании опухоли эндометрия убивают по 2 400 женщин в год. Клинические исследования показали, что достарлимаб весьма успешно сокращает или стабилизирует опухоли у 57% пациенток, что дарит им дополнительные месяцы или даже годы жизни.
Этот препарат вводится внутривенно в ходе 30-минутной процедуры каждые три недели в течение 12 недель. Одобрение нового препарата для лечения рака матки - очень существенная новость для пациентов, которые уже потеряли надежду. Тем более, если учесть, что каких-то альтернативных способов лечения у них практически нет. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
NHS
Медицина
Зонтичный термин, описывающий совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.
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