Пандемия спровоцировала всплеск случаев синдрома разбитого сердца

Медцентр Cedars-Sinai

Медицина

ведущая некоммерческая больница высшего образования на 886 коек и многопрофильный научный центр академического здравоохранения, расположенный в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. В рамках системы здравоохранения Cedars-Sinai в больнице работает более 2000 врачей и 10 000 сотрудников, которых поддерживает команда из 2000 добровольцев и более 40 общественных групп.