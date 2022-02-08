Пандемия спровоцировала всплеск случаев синдрома разбитого сердца
Количество случаев синдрома разбитого сердца среди женщин среднего и старшего возраста резко увеличилось в период пандемии. Эксперты связывают это с ростом психологического стресса.
Учёные из кардиологического центра при знаменитом медцентре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе пришли к выводу о том, что в период пандемии резко увеличилось количество случаев кардиомиопатии Такоцубо. А в народе эту патологию называют синдромом разбитого сердца - она представляет собой смертельно опасное осложнение в работе сердечно-сосудистой системы, которое вызывается преимущественно мощным психологическим, эмоциональным стрессом. К примеру, данный синдром может возникнуть у человека, который расстался с любимым партнером или потерял близкого родственника. Кардиомиопатия Такоцубо часто провоцируется сильной скорбью.
Ведущие американские медицинские центры сообщают о резком всплеске количества случаев этого расстройства во время пандемии, но особенно часто среди женщин в возрасте от 40 и старше. Самое печальное в том, что большинство из этих женщин относительно здоровы, но стресс и скорбь из-за потери близких людей и нарушения привычной жизни во время пандемии приводят к появлению этого опасного состояния. Отметим, что синдром разбитого сердца всё ещё остается довольно редким расстройством, и даже последний по времени всплеск не делает его распространённым.
Авторы исследования подчеркивают, что болезни сердца всё равно остаются главными убийцами женщин всех возрастов, начиная от подростков и заканчивая самыми пожилыми. И кардиомиопатия Такоцубо - это один из компонентов данных болезней. А вот журналисты ABC отмечают, что среди женщин пожилого возраста количество случаев синдрома разбитого сердца в период пандемии выросло в 10 раз. Мужчины и более молодые женщины с таким резким ростом случаев кардиомиопатии не сталкивались. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Медцентр Cedars-Sinai
Медицина
ведущая некоммерческая больница высшего образования на 886 коек и многопрофильный научный центр академического здравоохранения, расположенный в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. В рамках системы здравоохранения Cedars-Sinai в больнице работает более 2000 врачей и 10 000 сотрудников, которых поддерживает команда из 2000 добровольцев и более 40 общественных групп.
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