Пищевые добавки помогают в борьбе с сердечной недостаточностью

«Дефицит микронутриентов оказывает сильное влияние на выработку энергии митохондриями. Его нужно рассматривать как дополнительный фактор сердечной недостаточности», - рассказывает соавтор исследования, доктор Нильс Бомер из Медицинского центра Гронингенского университета в Нидерландах.

Ученые из Гронингенского университета проверили влияние микронутриентов на сердечную недостаточность. Свой обзор они представили в Journal of Internal Medicine. Ученые нашли убедительные доказательства того, что микронутриенты, в том числе железо, селен, цинк, медь и коэнзим Q10, могут влиять на функцию митохондрий.Митохондрии вырабатывают энергию в сердечных клетках, связанных с развитием сердечной недостаточности. Ученые полагают, что использование пищевых добавок с соответствующими микроэлементами может быть эффективным лечением сердечной недостаточности.Ранее ученые рассказали, кто чаще всего умирает во время секса