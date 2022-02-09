У штамма Омикрон выявили неожиданную особенность
По словам известного иммунолога Владимира Болибока, переболевшие коронавирусом после заражения штаммом Омикрон люди демонстрируют гиперестезию. Так в медицине называют повышенную чувствительность всего тела.
При гиперестезии или повышенной чувствительности тела боли могут возникать практически в любой точке организма. И если при отсутствии внешних стимуляций тело не болит, то стоит только надавить руками на кожу или кости, либо затронуть мышцы, как появляется порой невероятно сильная боль, иногда доводящая человека до крика и катаний по полу. Гиперестезия - одно из самых мучительных состояний в медицине, и теперь его впервые связывают с коронавирусом, а вернее со штаммом Омикрон.
По мнению учёных, повышенная чувствительность является следствием нарушения периферических нервов. В этом случае мы можем чувствовать в разных зонах тела покалывание, онемение, болевые сигналы, а также другие ощущения. Омикрон, как правило, связывают с более легким течением коронавируса, но поскольку эта болезнь поражает гораздо большее количество людей, уровень госпитализаций всё равно растёт. Следовательно, увеличивается и количество случаев летального исхода.
Наука каждый день фиксирует всё новые осложнения, которые могут возникать у людей, переболевших коронавирусом - от сосудистой деменции до тромбов, ампутаций конечностей и тому подобного. Этот список постоянно пополняется, и его даже невозможно сравнить с редчайшими серьёзными осложнениями, которые наблюдаются в исключительных случаях после вакцинации. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Владимир Болибок
Медицина
врач аллерголог-иммунолог
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