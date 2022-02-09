Новый симптом Омикрона: врачи предупреждают о сильнейшей боли
Появилась информация, что заражение Омикроном может спровоцировать состояние гиперестезии, означающей крайне болезненные ощущения из-за обострившейся чувствительности организма к нервным сигналам.
О новом симптоме Омикрона, участившемся среди пациентов с COVID-19, сообщил иммунолог Владимир Болибок. В частности, заболевающие начинают страдать от гиперстезии. Данное нарушение заставляет пострадавших испытывать сильнейшие боли в коже, мышцах, костях.
В своем комментарии URA.RU врач рассказал об особенностях проявления гиперстезии.
«Если дотрагиваться до человека, у него ничего не болит, но если нажать руками, то кожа, мышцы, кости – везде ощущается боль, вплоть до крика».
По мнению врача Александра Мясникова, сильные болевые ощущения как возможный симптом Омикрон-инфекции еще должны подтвердиться. Но если действительно станет очевидно, что это отдельный признак заражения данным штаммом, специфического лечения не существует – то есть, возможно, что некоторым пациентам просто придется терпеть такую боль.
«Любое лекарство в этом случае принесет больше вреда, чем пользы», - предупредил Мясников в интервью.
Владимир Болибок, в свою очередь, добавил, что инфицировапние Омикроном может также вызывать парестезию с поражением периферических нервов и появлением неприятных ощущений в виде онемения, жжения, покалывания.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что позволяет отличить заражение Омикроном от ОРВИ.
Владимир Болибок
Здоровье
врач иммунолог-аллерголог
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