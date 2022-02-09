Новый симптом Омикрона: врачи предупреждают о сильнейшей боли

«Если дотрагиваться до человека, у него ничего не болит, но если нажать руками, то кожа, мышцы, кости – везде ощущается боль, вплоть до крика».

«Любое лекарство в этом случае принесет больше вреда, чем пользы», - предупредил Мясников в интервью