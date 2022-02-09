Созданы импланты, помогающие парализованным людям ходить
Учёные из Университета Тель-Авива создали 3D-импланты позвоночника, которые продемонстрировали эффективность в 80% при восстановлении подвижности у парализованных мышей. Теперь осталось, чтобы они сработали и среди людей.
Есть шанс, что некоторые люди, вроде бы навечно прикованные к инвалидному креслу, всё-таки смогут снова пойти уже через несколько лет. Это можно предположить по результатам экспериментов израильских ученых, которые успешно имплантировали 3D-позвоночник парализованным мышам. Авторы исследования называют его прорывом и беспрецедентным открытием в деле лечения тяжелых опорно-двигательных нарушений. Импланты изготовлены из человеческих клеток в лаборатории, и результативность их применения в деле восстановления подвижности у мышей составила 80%.
В течение следующих нескольких лет ученые планируют создать персонализированные импланты для восстановления повреждённых тканей после разного рода травм. Поскольку они будут разрабатываться на основе собственных клеток пациента, то никакого отторжения организмом не последует. Учёные ожидают исследования с участием людей и надеются, что уже очень скоро данные ткани пересадят парализованным, чтобы они снова встали и пошли.
Исследователи разработали имплант позвоночника по 3D-технологии, при создании которого на первом этапе берутся образцы жировых клеток с живота пациента. Затем их перепрограммируют, чтобы они стали эмбриональными стволовыми клетками, способными превращаться в любой тип клеток и тканей в организме. Эти клетки впоследствии трансформирует в функциональные импланты позвоночника с помощью процесса, который повторяет развитие позвоночника у человеческого эмбриона в утробе матери. Исследователи надеются, что эта технология докажет свою эффективность даже среди самых безнадежных парализованных пациентов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Тель-Авива
Медицина
один из крупнейших университетов Израиля, расположенный в районе Рамат-Авив города Тель-Авива.
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