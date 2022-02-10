Омикрон может проявляться у детей опасным образом
Педиатр Сергей Токарев подчеркнул, что у самых маленьких детей штамм Омикрон может приводить к развитию опасного состояния ларинготрахеита. При нём возможен угрожающей жизни отёк гортани.
В случае развитие ларинготрахеита ребёнок должен быть экстренно госпитализирован и находиться под постоянным медицинским наблюдением. Это поможет предотвратить отёк гортани, либо даст время врачам спасти жизнь ребёнка в случае развития этого отёка. Если же малыш с ларинготрахеитом находится дома, то даже вызванная своевременно скорая помощь в случае развития осложнений может не успеть. Доктор Токарев подчеркнул, что в острой фазе эта болезнь может спровоцировать круп или стеноз гортани.
Чаще всего ларинготрахеит возникает у мальчиков в возрасте до 5 лет. Надо следить за тем, как выглядит так называемый носогубный треугольник на лице ребёнка. Если он начал синеть, а сам малыш стал более часто дышать и явно демонстрировать одышку, необходимо срочно вызывать врача. Отметим, что коронавирус может и не проявиться какими-либо другими симптомами, так как его природа всё ещё мало изучена.
Нынешняя волна, спровоцированная штаммом Омикрон, вызвала значительно большую заболеваемость среди детей. Сейчас самые маленькие пациенты не только являются переносчиками штамма, но и сами болеют им с симптомами. В этой связи во многих регионах России увеличили количество специализированных коронавирусных коек для детей и подростков. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Сергей Токарев
Медицина
сообщил врач-педиатр, доктор медицинских наук
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