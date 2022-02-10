Роспотребнадзор ожидает отступления коронавируса только к маю
Лишь к майским праздникам вызванная штаммом Омикрон волна в России может отступить. Об этом заявил инфекционист Александр Горелов.
Целый ряд экспертов предполагал, что уже концу февраля-началу марта заболеваемость в России выйдет на плато, а затем начнет быстро снижаться. Приблизительно в таком же темпе развивалась ситуация и во многих других странах, например, в Великобритании, где теперь каждый день фиксируется заметное сокращение количества заболевших. Но по мнению Александра Горелова, активная фаза снижения заболеваемости коронавирусом в нашей стране стартует только к началу майских праздников.
Правда, эксперт признал, что заниматься прогнозированием - это неблагодарное занятие, однако в России фазы роста продолжаются приблизительно 45 суток, после чего наступает выход на плато, а затем заболеваемость сокращается. При этом он добавил, что наша страна огромная, и в разных регионах ситуация может развиваться совершенно по другому сценарию. Это связано с тем, что активная фаза также стартовала неравномерно. Первыми от Омикрон-волны пострадали Москва, Московская область и Санкт-Петербург, а значит, там в первую очередь и начнётся снижение.
Началом волны Омикрон в России следует признать 13 января, когда за сутки официальная заболеваемость подскочила сразу на 3 000 человек. Если исходить из расчёта в 45 дней, то фаза стабилизации действительно должна наступить в конце февраля, а уже в марте мы вправе ожидать сокращения заболеваемости. К слову, в Москве это сокращение наблюдается уже несколько дней подряд, причём довольно значительное. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Александр Горелов
Медицина
заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов
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