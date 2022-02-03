Роспотребнадзор предсказывает дальнейший рост заболеваемости в России
По мнению профессора Натальи Пшеничной, в России будет расти число больных ковидом. Это сохранится еще некоторое время, что связано с размерами нашей страны.
Вызванная штаммом Омикрон новая волна заболеваемости распространяется по России неравномерно, что связано с огромным разбросом её территории. В какие-то регионы волна ещё только накатывается, а где-то она уже достигает своего пика, как, например, в России и Санкт-Петербурге. По этой причине число больных будет расти, прежде чем через некоторое время выйдет на плато.
По мнению профессора Пшеничной, в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье сейчас твёрдо господствует Омикрон, именно он объясняет стремительный скачок количества заболевших. Впрочем, его предсказывали ещё задолго до начала пятой волны. В некоторых регионах Омикрон ещё только появился, а в других уже стал доминирующим. Не приходится сомневаться, что вся Россия переживёт резкий всплеск заболеваемости на разных своих территориях, после чего можно надеяться на выход на плато.
Другие эксперты также надеются, что этот выход состоится в середине месяца, а уже к концу февраля и началу марта можно будет надеяться на спад заболеваемости. Всё это может привести к минимальным отметкам по заражению коронавирусом к началу нынешнего лета. Не исключено, что Омикрон спровоцирует последнюю масштабную волну в России, так как он поразит всех россиян, которые по каким-то причинам отказались от вакцинации или ещё не успели переболеть коронавирусом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Наталья Пшеничная
Медицина
Профессор. Доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней с курсом детских инфекционных болезней ФПК и ППС Ростовского Государственного Медицинского Университета.
Оставить комментарий