Может ли виагра помочь в лечении старческого слабоумия
Исследователи собираются выяснить, помогают ли подобные виагре лекарства лечить сосудистую деменцию. Сейчас ответ на этот вопрос пытаются получить учёные из St George's University of London.
Сосудистая деменция, как и другие виды старческого слабоумия остаётся неизлечимым расстройством, неуклонно ухудшающим качество жизни и приводящим человека к потере самостоятельности. За считанные годы сосудистая деменция лишает человека памяти и возможности жить независимо, так что ему требуется круглосуточный уход. Так, жертвой сосудистой деменцией является знаменитая российская актриса Маргарита Терехова, которая уже много лет не появляется на публике и давно перестала узнавать близких. К сожалению, в распоряжении учёных нет лекарств для того, чтобы вылечить деменцию или хотя бы приостановить её.
И вот теперь британские учёные хотят выяснить, может ли в качестве лекарственного препарата для борьбы с сосудистой деменцией использоваться лекарство тадалафил, которое теоретически способно увеличить приток крови к мозгу пожилых мужчин и женщин, имеющих сужение мозговых артерий. Хотя результаты наблюдений пока не выявили значительного увеличения кровотока, тем не менее обнаружены некоторые явления, которые указывают на высокий потенциал тадалафила при лечении определенных групп пациентов.
Недавний компьютерный анализ показал, что препараты силденафил (виагра) и варденафил, которые тоже используются при эректильной дисфункции и лёгочной гипертензии, обладают способностью предотвращать или замедлять деменцию. Тадалафил принадлежит к этой же группе препаратов, и учёные считают, что усиление кровотока в других частях тела повлияет на приток крови к мозгу. Это обеспечит его клетки кровью и уменьшит симптомы деменции. Сосудистая деменция развивается из-за сужения артерий мозга, этот патологический процесс также чреват развитием инсультов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
St George's University of London
Медицина
ВУЗ можно отнести к небольшим вузам, где одновременно обучается около 3100 человек. Вместе с местными абитуриентами в вуз могут поступать и иностранные граждане.
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