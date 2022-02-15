Для туристов из России открывается всё больше стран
Ещё несколько популярных для российских туристов стран упростили правила въезда. В частности, карантин отменяют Индия и Тунис.
Если российские туристы решат посетить Индию в ближайшее время, то спустя 7 дней после приезда им не нужно будет сдавать ПЦР-тест. Также они получат возможность свободно путешествовать по стране. Самолёты из России в Индию начали летать ещё с октября прошлого года, но большого наплыва туристов из России в Индии не было, поскольку там действовало правило недельного карантина.
Теперь же перед путешествием в эту удивительно интересную страну наши туристы должны будут в интернете заполнить онлайн-форму, где необходимо рассказать о том, какие места они посещали в последние 14 дней, сертификат о вакцинации, а также отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. К сожалению, на территории Индии не признаются российские вакцины (как и индийские в России), поэтому отрицательный тест нужно загружать даже тем, кто прошёл через прививки «Спутником».
На борт самолёта смогут пройти только пассажиры, не имеющие ярко выраженных симптомов коронавирусной инфекции. По прибытии в аэропорту пассажиров также могут тестировать, но уже выборочно. Затем все дают обязательства самостоятельно следить за своим здоровьем в течение следующих двух недель. Однако данное правило не касается самого популярного среди российских туристов направления - штата Гоа. Там можно находиться более свободно, при условии, если туристы не будут покидать этот регион до самого конца отпуска. В настоящий момент стоимость туров в Индию значительно подешевела, и они снова набирают популярность. Также с 15 февраля для России упрощается въезд в Тунис, который отменяет пятидневный карантин, а с 12 февраля для посещения Норвегии не нужно будет даже предоставлять отрицательный ПЦР-тест перед прибытием. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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