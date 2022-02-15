Более 25% мировых рек отравлено
Свыше четверти рек на нашей планете содержит потенциально токсичный уровень безрецептурных и рецептурных лекарств, включая антигистамины, антибиотики и кофеин. К такому печальному выводу пришли исследователи из Университета Йорка.
Свыше 25% рек на нашей планете заражены лекарствами, так как исследователи выявили в них потенциально токсичный уровень рецептурных и безрецептурных лекарств. Авторы исследования взяли пробы 258 рек по всей планете, включая лондонскую Темзу и бразильскую Амазонку. Эти образцы изучили на предмет наличия 561 фармацевтического компонента.
Более чем в 25% образцов концентрация, по крайней мере, одной субстанции была выше, чем её считают безопасной для речных организмов. Следовательно, потенциально эти реки были токсичными. Зафиксированы заражения особенно опасными концентрациями препаратов, включая пропранолол (бета-блокатор для лечения гипертонии), сульфаметоксазол (антибиотик против бактериальных инфекций), ципрофлоксацин (еще один антибиотик) и лоратадин (антигистамин от аллергии).
Но чаще всего в образцах обнаруживались активные фармацевтические ингредиенты вроде кофеина, антиэпилептического лекарство карбамазепина и препарата против диабета метформина. Остатки лекарств попадают в реки вместе с отходами людей через канализационные сбросы. Особенно их много в тех местах, где канализацию очищают плохо или вообще этим не занимаются, сразу сбрасывая отходы в реки. К сожалению, лекарствами заражены сегодня практически все естественные водоёмы, и это очень серьёзная проблема для человечества. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Йорка
Медицина
канадское государственное высшее учебное заведение. Расположен в городе Торонто провинции Онтарио. Третий по величине университет Канады.
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