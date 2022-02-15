В Америке одобрили моноклональный препарат от ковида
Лекарство на основе моноклональных антител от фармацевтической компании Eli Lilly получило официальное одобрение в США. Препарат продемонстрировал свою эффективность в борьбе с коронавирусом.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило использовать в экстренном режиме лекарство под названием бебтеловимаб, представляющее собой моноклональное антитело для лечения коронавируса. Препарат разработан в фармкомпании Eli Lilly, и предварительные результаты показывают его высокую эффективность в том числе и против штамма Омикрон. Одобрение этого препарата последовало через две недели после того, как FDA отказалось дать добро на использование другого моноклонального лекарства, также созданного Eli Lilly для борьбы с ковидом.
Предыдущие версии этого лекарства оказались неэффективными против нового штамма Омикрон. И вот теперь, судя по всему, этот эффект был достигнут. Моноклональные антитела имеют довольно высокий спектр воздействия и эффект, это любимые препараты некоторых политиков, вроде экс-президента США Дональда Трампа, который неоднократно превозносил данные лекарства за их действенность. Противовирусные таблетки вроде молнупиравира и паксловида в последнее время в Америке применяются в качестве наиболее частых средств лечения коронавируса.
США уже приобрели 600 000 доз препарата, потратив на это $720 млн. Причём рядовым американцам бебтеловимаб будет выдаваться бесплатно по мере необходимости. До 31 июля власти смогут приобрести ещё 500 000 доз, но их цена пока не согласована. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA)
Медицина
Агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США, один из федеральных исполнительных департаментов. Управление занимается контролем качества пищевых продуктов, лекарственных препаратов, косметических средств, табачных изделий и некоторых других категорий товаров, а также осуществляет контроль за соблюдением законодательства и стандартов в этой области
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