Избыток информации лишает пожилых людей памяти
В современном мире пожилые люди вынуждены обрабатывать очень много информации. Исследователи из Rotman Research Institute установили, что это может нарушить формирование воспоминаний, что ослабит память.
Когда мы молоды, наш мозг способен генерировать огромное количество воспоминаний, связанных с теми или иными событиями или переживаниями. Но с возрастом эта способность ухудшается, особенно в плане фильтрации ненужной информации. Мозг с годами хуже выбрасывает те воспоминания, которые нам не нужны, из-за чего он просто загромождается информацией, которая блокирует оперативное извлечение нужной информации. Таковы выводы исследования, которое охватывает наблюдения продолжительностью более 20 лет.
Учёные доказали, что данный беспорядок с информацией в мозге мешает пожилым людям быстро вспоминать те или иные события и детали. Именно это и является причиной ухудшения памяти с возрастом. Мозг просто перегружен информацией, мы не можем её выбросить, чтобы освободить место для новых данных. Из-за этого воспоминания просто не извлекаются. Избыток информации объясняет парадокс старения - существует представление о том, что с возрастом мы приобретаем мудрость и знания, но ведь и наша память с возрастом тоже ухудшается.
Когда пожилые люди пытаются вспомнить какую-то конкретную деталь, они испытывают большие трудности, поскольку эта деталь связана с другими деталями в уме, и их необходимо отфильтровать. Положительным моментом, однако, является то, что пожилые люди могут лучше использовать весь этот громадный объём информации для принятия решений, как установили исследователи. Правда, именно в этой области необходимы дополнительные исследования. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Rotman Research Institute
Медицина
Научно-исследовательский институт Ротмана (RRI) является ведущим международным центром изучения функций человеческого мозга
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