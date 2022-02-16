Каждая третья жертва ковида умирает от других болезней
Британский Офис национальной статистики показал, что треть всех пациентов с коронавирусом, умерших в последнее время, ушли из жизни из-за других болезней и патологий. Это касается статистики по Англии и Уэльсу.
Определить летальность коронавируса довольно сложно, особенно с учетом последних статистических данных из Англии и Уэльса. Они показали, что каждый третий пациент с коронавирусом, смерть которых попадает в официальные данные, умирал от других болезней. В свидетельствах о смерти 1 242 человек за неделю, кончающуюся 4 февраля, упомянут коронавирус. Но из них только в 817 случаях или у 66% людей COVID-19 был основной причиной смерти. У других пациентов имелись серьезные сопутствующие заболевания и патологии, хотя нельзя исключить, что коронавирус стал косвенной причиной летального исхода.
В целом, показатели смертности от коронавируса в Англии продолжают снижаться на протяжении длительного периода после нашествия штамма Омикрон и распространения программы вакцинации. Так, в конце ноября более 80% смертей пациентов с COVID-19 были вызваны непосредственно воздействием коронавируса. Но тогда в стране господствовал значительно более суровый вариант - Дельта-штамм. Тот же самый тренд наблюдался и в больницах, куда до 70% пациентов с коронавирусом в некоторых регионах страны попали изначально по другим причинам.
Относительно низкая тяжесть заболевания, вызываемого штаммом Омикрон, уже дала властям уверенность в том, что от самых фундаментальных коронавирусных ограничений стоит отказаться. К ним, в частности, относится добровольная самоизоляция для людей с положительным ПЦР-тестом. Сейчас в Англии внедряют стратегию «жизни с коронавирусом», которая подразумевает, что эта болезнь останется надолго, и к ней необходимо приспосабливаться так же, как мы приспособились к гриппу. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Офис национальной статистики
Медицина
Служба в Великобритании, в компетенции которой входит сбор и обработка статистической информации об экономико-демографической обстановке на национальном или региональном уровне
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