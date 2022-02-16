Генно-модифицированные клещи помогут победить болезнь Лайма
Могут ли прошедшие через генную модификацию клещи сделать болезнь Лайма недугом из прошлого? Эксперты считают, что изменение ДНК в этих коварных насекомых может помешать им распространять бактериальную инфекцию.
Болезнь Лайма может навсегда отойти в прошлое, если сработает методика, предложенная американскими учеными. Они считают, что нашли способ, мешающий клещам передавать бактериальную инфекцию. Это редактура генов у паразитов, питающихся кровью. Данная методика открывает возможность изменять ДНК клещей, которые помогают им переносить и распространять бактерии, вызывающее ту самую болезнь Лайма.
Аналогичная тактика сейчас используется среди москитов в ходе обширных клинических исследований, направленных на предотвращение заражения малярией и лихорадкой Денге. Она применяет знаменитой модификатор генов CRSIPR/Cas9, который работает, как своеобразные ножницы ДНК. С помощью этого редактора можно изменять свойства живого организма.
В клеща вводят фермент, который как бы отрезает кусок ДНК, позволяющий ему переносить бактерии, вызывающие болезнь Лайма. Считалось невозможным применять эту технологию на клещах, потому что их яйца обернуты в очень плотный воск, через который нельзя производить инъекции. Но ученые из Университета Невады нашли способ обойти это препятствие за счёт инструмента CRSIPR, который воздействует на яичники клещей. После этого яйца уже теряют ту самую оболочку и остаются доступными для манипуляций. А это и позволяет вводить туда состав, который удаляет часть проблемных генов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Невады
Медицина
государственный исследовательский университет, расположенный в городе Парадайс близ Лас-Вегаса в штате Невада,
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