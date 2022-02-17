Новая прививка от ковида будет иметь два компонента
Академик Александр Гинцбург поведал, что новая вакцина против коронавирусной инфекции также будет двухкомпонентной. В её состав войдут вирусоподобные частицы.
И следующая отечественная прививка от ковида будет включать два компонента, то есть потребуется вводить её дважды с интервалом в несколько недель. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург пояснил, что это необходимо для размножения клеток памяти и увеличения уровня специфичности антител. Некоторое время тому назад российские власти уже дали нашим учёным добро на клинические испытания прививки от коронавирусной инфекции, в состав которой будут входить фрагменты вируса. Академик пояснил, что два укола производятся почти всё время в случае использования неживой вакцины.
Академик Гинцбург успокоил некоторых россиян и добавил, что в состав вакцины не будет входить живой вирус. Ранее среди многочисленных вакцинных скептиков и отрицателей ковида распространялись слухи о том, что прививки от коронавируса якобы служат не для защиты от коронавируса, а для заражения этим патогеном.
Гинзбург особо заметил, что никаких фрагментов ДНК вируса в состав новой вакцины входить не будет. Отметим, что в России выпускается препарат под названием «КовиВак», который как раз создан на основе инактивированного вируса по классической технологии вакцин. И он пользуется достаточно устойчивым спросом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Александр Гинцбург
Медицина
директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи
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