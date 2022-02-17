Реальное количество смертей от ковида в Индии может быть ужасающим
Смертность от коронавируса в Индии может достигать 3,7 млн человек, то есть в несколько раз превышать аналогичный показатель в США. Это в 7 раз больше официальных оценок властей, как показало исследование ученых из Университета Парижа.
Пандемия коронавируса в Индии могла спровоцировать самую кошмарную смертность среди всех стран мира. В настоящий момент печальными чемпионами по этому показателю являются США, где от коронавируса скончалось 922 000 человек, а реальная цифра выше миллиона. В России смертность по официальным данным составляет около 330 000 человек, но по данным Росстата, в нашей стране зафиксирована избыточная смертность свыше миллиона человек за два года пандемии, и скорее всего, это также жертвы коронавируса. Что до Индии, то здесь отмечалась самая большая заболеваемость среди всех государств планеты.
Однако, в соответствии с официальной статистикой, только 510 000 индейцев умерли от коронавируса с марта 2020 года, и это третий показатель в мире. Но эксперты из Парижского университета пересчитали эту цифру с помощью математической модели. Они воспользовались смертностью от коронавируса в Керале - самом развитом штате Индии, находящимся на юге страны. Только здесь публиковали возраст, пол и время смерти пациентов от коронавируса. Затем этот тренд был использован и в отношении 27 других штатов в Индии. Модель показала, что в стране могло скончаться 3,7 млн человек.
Однако авторы исследования предупреждают, что итоговая цифра может оказаться еще выше, поскольку изначально модель сконструирована на основе богатых регионов, а в бедных летальность могла зашкаливать, так как люди не получали адекватного лечения от коронавируса. В плане количества смертей на 1 000 человек Индия вообще занимает только 19-е место в мире - 2,7 на 1 000. В США этот показатель также составляет 2,7 на тысячу, а в Великобритании 2,3. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Парижский университет
Медицина
Французский университет в Париже, один из старейших в мире; основан в середине XII века; будучи интернациональным образовательным учреждением, очень скоро заслужил европейскую репутацию
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