Власти Дании отрицают ухудшение ситуации с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в Дании вовсе не выглядит так катастрофически, как это представляют местные эксперты. Количество смертей и госпитализаций не растёт, и именно в этой стране отказываются от последних вирусных ограничений.
Представители органов здравоохранения Дании обратились в социальные сети для того, чтобы опровергнуть некоторые апокалиптические заявления экспертов о том, что уровень госпитализаций и смертности из-за коронавируса якобы начал стремительно расти после недавнего спада. Эксперты Statens Serum Institut (правительственное агентство, которое отвечает за подготовку к пандемии) публично опровергли и назвали дезинформацией сведения о вспышках в этой скандинавской стране.
Суточные показатели госпитализаций достигли в Дании рекорда в феврале, а уровень смертности почти на тех же показателях, что отмечался во время предыдущих вспышек, но имеет тренд к увеличению. Однако агентство утверждает, что рост этих цифр объясняется случайными данными, и подобный тренд наблюдается в Великобритании. Следовательно, никакого серьёзного скачка заболеваемости и смертности нет, и именно поэтому власти отменяют почти все ограничения.
Дания стала первой страной в Европе, которая решилась снять эти ограничения в начале месяца, включая отказ от масок, паспортов вакцинации и обязательств по удалённой работе. Единственным ограничением на территории страны остается только самоизоляция. Однако у этого решения очень много критиков, хотя по датским стопам собирается со следующей недели последовать и Англия. Некоторые эксперты утверждают, что такой либерализм опасен, поскольку он увеличивает вероятность появления более опасного варианта. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Statens Serum Institut
Медицина
Датский отраслевой научно-исследовательский институт, расположенный на острове Амагер в Копенгагене.
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