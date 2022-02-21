После коронавируса вырастает риск инфарктов
Переболевшие коронавирусной инфекцией пациенты сталкиваются с нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы, которые грозят серьезными патологиями. Об этом заявила доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
Она сослалась на исследование ученых из Университета Вашингтона, которые установили повышенный риск возникновения тромбов. После перенесённой коронавирусной инфекции вероятность образования сгустков крови у пациентов вырастает в два-три раза. Соответственно, опасность инфаркта поднимается на 63%, а острого мозгового нарушения кровообращения или инсульта - на 52%.
Российские учёные провели анализ осложнений в области сосудов у пациентов после коронавируса, и данные американских коллег были подтверждены. У 15% пациентов после завершения лечения от коронавируса всё ещё наблюдались поражения сердечно-сосудистой системы. Более того, они даже прогрессировали. К счастью, сейчас господствует штамм Омикрон, при котором количество подобных осложнений наблюдается реже, так как и коронавирус переносится в более легкой форме.
Сейчас эксперты говорят о том, что в России ситуация плавно выходит на плато по заболеваемости. В каких-то регионах-лидерах с точки зрения количества заболевших и госпитализированных вроде Москвы и Санкт-Петербурга уже отмечается стабилизация обоих показателей и даже их устойчивое снижение. Однако размер России столь велик, что инфекция не распространяется по всем регионам с одинаковой скоростью, и до каких-то отдалённых областей она ещё только добирается, а где-то уже переваливает через пик. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Татьяна Руженцова
Медицина
заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук
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