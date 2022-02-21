После Омикрона помогут увлажнители воздуха
Врач Аза Махмудова заявила, что при проблемах с голосом, которые наблюдаются после заражения штаммом Омикрон, на помощь могут прийти увлажнители воздуха. Особенно в том случае, если пациенты частично лишились голоса.
Одним из осложнений коронавирусной инфекции, спровоцированной штаммом Омикрон, является фарингит. Эта болезнь распространяется на заднюю стенку глотки, затрагивает связки, которые лишаются своей эластичности. Всё это может спровоцировать частичную потерю голоса, которая в медицине называется дисфонией, либо полную потерю или афонию. К счастью, явление это временное, после восстановления от коронавируса можно ожидать и возвращение голоса.
Однако это произойдёт не с такой же скоростью, с какой вирус удалится из организма. Процесс восстановления голоса может быть длительным, охватывая недели, а в некоторых случаях и месяцы. Для того, чтобы ускорить его, как считает известный отоларинголог, необходимо соблюдать достаточный уровень увлажнённости воздуха в помещении. Уровень влажности в комнатах должна превышать 35-40%, и для достижения этого разумно будет воспользоваться специальными увлажнителями воздуха.
Ещё один важный аспект, на который следует обратить внимание при восстановлении голоса, это покой. Голосовые связки лучше не перенапрягать и какое-то время просто молчать, обмениваясь с окружающими текстовым сообщением. Ни в коем случае не надо говорить даже шепотом, поскольку и в этом случае мы усиливаем давление на связки. Полезен будет отказ от курения и вообще от любой пищи, способной вызвать раздражение слизистых оболочек. К таким раздражителям относятся разного рода горячие, приправленные и кислые блюда, а также спиртные напитки. Помогут ингаляции с минеральной водой, специальные антисептические леденцы и тёплые напитки на основе щёлочи. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Аза Махмудова
Медицина
врач первой категории, оториноларинголог
Оставить комментарий