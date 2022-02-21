Инфаркты попробуют лечить генной терапией
Британские учёные работают над использованием генной терапии для помощи пациентам с инфарктами. Ожидается, что с ее использованием больные избегут тяжёлых повреждений сердца и окружающих тканей.
Возможно, что уже очень скоро пациенты с инфарктами будут получать лечение на основе уникальной генетической терапии, которая позволит им понести гораздо меньший ущерб в сердце и окружающих тканях. Это стало теоретически возможным после научного открытия, совершенного британскими учёными. Они идентифицировали специфические вредные гены, которые как-бы включаются в клетках после инфарктов. Именно из-за этого у пациентов развиваются перманентные, то есть необратимые повреждения сердца. В России около полумиллиона человек ежегодно сталкиваются с сердечной недостаточностью, которая как раз и развивается преимущественно после инфаркта. Болезнь является неуклонно прогрессирующей и неизлечимой.
И вот теперь ученые из Университета Эдинбурга выявили те самые важные генетические изменения, которые связаны с повреждениями сердца после инфаркта. А это дает основу для создания уникального по технологичности метода лечения, который позволяет спасти миллионы жертв инфарктов от неизлечимых повреждений сердца и сердечной недостаточности в будущем.
Ученые проанализировали образцы тканей старых сердец у пациентов, недавно перенесших инфаркт и получивших донорские сердца. Их сравнили с тканями от здоровых сердец. Подобное позволило выявить совершенно чёткие экспрессии генов в повреждённых кровеносных сосудах и клетках сердца. Сейчас эксперты работают над созданием генетической терапии. Её можно будет проводить посредством инъекций сразу после инфаркта для предотвращения генетических изменений, провоцирующих долгосрочные клеточные повреждения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Эдинбурга
Медицина
государственный университет в столице Шотландии городе Эдинбурге. Шестой по старшинству в Великобритании, открылся в 1583 году. Ему принадлежат многие здания в старой части города.
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