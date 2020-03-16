Стволовые клетки помогут после инфарктов
Американские ученые обнаружили заживляющий механизм, активирующийся стволовыми клетками. Он может использоваться для лечения пациентов после инфаркта.
Ученые из США выявили механизм заживления сердца, который после инфарктов активируется стволовыми клетками. Данное исследование, проведенное учеными из Клиники Майо, было опубликовано журналом NPJ Regenerative Medicine. Авторы установили, что человеческие кардиопоэзические (от кардиопоэз – создание мышечной ткани сердца) стволовые клетки в поврежденных белках способны обращать вспять комплексные изменения, вызываемые инфарктами. Проблема в том, что после этих самых инфарктов в сердце происходят слишком значительные изменения для того, чтобы оно могло себя восстанавливать и предотвращать дальнейшее повреждения.
Тем не менее, терапия кардиопоэзическими стволовыми клетками добивается этого эффекта полностью или частично. Наблюдения показали, что с помощью этой терапии можно ликвидировать две трети подобных изменений, вызванных инфарктами. Реальная задача стволовых клеток в процессе восстановления больного сердца до последнего времени понималась плохо, что ограничивало их использование в клинической практике. Пробелы помогло восполнить данное исследование.
Оно пролило свет на самый тонкий и сложный регенеративный механизм, на основе которого можно составить своего рода дорожную карту по использованию стволовых клеток. Больное сердце в ответ на воздействие кардиопоэзических стволовых клеток демонстрировало развитие и рост новых кровеносных сосудов, а также тканей сердца. Изначально эта методика проверялась на мышах, а теперь её испытывают на людях с болезнями сердца. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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