В Африке снова появился полиомиелит
Первый за последние 5 лет случаи полиомиелита зафиксирован на территории африканского континента. Вирус выявили у трёхлетней девочки из Малави, которую парализовало после того, как она заразилась в Пакистане.
В Малави объявлена чрезвычайная ситуация из-за вспышки полиомиелита, который был диагностирован у трёхлетней девочки. Это первый случай опаснейшей болезни в Африке за 5 лет, как заявили во Всемирной организации здравоохранения. Лабораторные анализы показали, что данный штамм, выявленный в столица Малави городе Лилонгве, связан с тем, что отмечен в Пакистане, где полиомиелит является устойчивым заболеванием. Поскольку данное заражение явно завозное, его выявление не лишает африканский континент сертификата региона, свободного от полиомиелита, как добавили в ВОЗ.
Там также подчеркнули, что организация будет принимать экстренные меры для предотвращения распространения полиомиелита. Благодаря значительным усилиям всего человечества на африканском континенте несколько лет не фиксировался этот вирус. И очень важно, чтобы так оставалась и в будущем, и чтобы местные дети были защищены от коварного воздействия данного заболевания.
У девочки из Малави проявляются симптомы паралича с 19 ноября. Анализы стула показали наличие вируса, их подтвердили в лаборатории ЮАР и США. Официально считается, что полиомиелит был искоренен в Африке в 2016 году, когда последнее его случай выявили в Нигерии. Там усилия по вакцинации детей от этой болезни были подорваны из-за вмешательства джихадистов из запрещенной организации "Боко Харам". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Всемирная организация здравоохранения
Медицина
основанное в 1946 г. учреждение ООН, деятельность которого направлена на борьбу с особо опасными болезнями и разработку международных санитарных правил
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