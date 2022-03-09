В Израиле - первый случай полиомиелита за 30 лет
Санитарные службы Израиля сообщили о первом с 1988 года зарегистрированном случае полиомиелита. Тяжелейшая болезнь была выявлена у трёхлетней девочки из Иерусалима.
Ребёнок из столицы Израиля заболел полиомиелитом, что стало первым подобным случаем в этой ближневосточной стране за последние 30 лет. Имя девочки местным департаментом здравоохранения не называется, но известно, что она не была вакцинирована против вируса, который во множестве стран мира уже официально побеждён именно за счёт массового распространения вакцин. Последний раз на территории Израиля полиомиелит зарегистрировали в 1988 году.
Пока власти не обнародовали происхождения этой инфекции и не сообщили, был ли он передан от кого-то девочки, а от нее кому-то ещё. Вспышки полиомиелита могут быть катастрофическими, у заражённых людей развивается тяжелый паралич. Вакцины широко распространены, но этот вирус остаётся проблемой для таких стран, как Афганистан и Пакистан. На территории большинства государств мира включая Россию, полиомиелит вроде бы давно побеждён.
Представители департамента здравоохранения полагают, что речь идёт о заражении ослабленной версией полиомиелита, которая используется для изготовления вакцин от этой болезни для перорального приёма. Хотя девочка не была вакцинирована, в Израиле детям рекомендуют проходить через эти прививки как можно быстрее. При этом окно вакцинации закрывается приблизительно в семилетнем возрасте. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕЕ)
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