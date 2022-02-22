У инфекционистов нет уверенности в окончании пандемии в 2022
Известный российский инфекционист Сергей Вознесенский не убеждён в том, что пандемия коронавируса закончится в нынешнем году. Тем самым он выразил сомнение в предсказаниях некоторых авторитетных экспертов.
Целый ряд ученых из разных стран мира высказали предположение о том, что Омикрон-волна коронавируса станет последней масштабной атакой пандемии, после чего она перейдет в разряд сезонных эндемий вроде гриппа и простудных заболеваний. В странах с популяционным иммунитетом COVID-19 уже вызывает смертность на уровне обычного гриппа, то есть 0,1% от всех заболевших. Однако с этим прогнозом не совсем согласен эксперт в области инфекционных заболеваний Сергей Вознесенский, который дал интервью газете «Известия».
Вознесенский вообще считает подобного рода прогнозы неблагодарным занятием. Так, в начале 2020 года ученые предсказывали, что пандемия окончится через несколько месяцев, потом появилось чуть ли не консолидированное мнение о том, что пандемия покинет человечество в 2021 году. Теперь столько же прогнозов делается и на нынешний год. Пока их успешность зависит исключительно от одного - сможет ли на смену Омикрону прийти ещё какой-то мутировавший штамм коронавируса. Вознесенский не сомневается в том, что это произойдёт.
Вопрос в другом - будет ли он более заразным и опасным, чем Омикрон, или окажется, что этот штамм вызывает ещё более мягкое течение коронавируса? Пока учёные не пришли к единому мнению по данному вопросу. Есть теория о том, что вирус естественным образом в ходе своей эволюции ослабевает, но становится более заразным, а кто-то говорит, что Омикрон - это случайная мутация, и следующие будут гораздо более летальными. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Сергей Вознесенский
Медицина
Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН
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